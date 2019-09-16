На призывавшего бить журналистов Кутепова завели уголовное дело

Кутепову грозит до трех лет лишения свободы / Детектор.медиа

За призыв к избиению журналистов в отношении сотрудника Громадського ТВ Богдана Кутепова открыли уголовное производство.

Как сообщает Страна, дело открыто по статье №171 часть 1 УК Украины о препятствование законной деятельности журналиста.

Расследование ведет Шевченковский райотдел полиции Киева. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей – ограничение свободы на три года.

"Наше издание в последние годы подвергалось постоянному давлению со стороны власти. Против нас фабриковали уголовные дела. На наших журналистов совершались нападения. Поэтому мы максимально серьезно относимся к любым угрозам, которые звучат в наш адрес. К сожалению, публичные призывы к насилию, в том числе и в соцсетях, в нашей стране стали нормой. И именно они часто провоцируют преступления. Но этому надо рано или поздно положить конец. Поэтому мы, после неоднократно прозвучавших призывов к насилию в адрес журналистов со стороны Богдана Кутепова, приняли решение написать заявление в полицию. Надеемся на объективное расследование и на справедливое наказание за угрозы и призывы к насилию. Будем внимательно следить за этим делом", - заявил главный редактор интернет-газеты Страна Игорь Гужва.

Напомним, ранее журналист Богдан Кутепов призвал радикально расправляться с пророссийскими СМИ, использовав фразу "беспощадно п*здить".

Позже Михаил Добкин, бывший мэр Харькова и нардеп Рады VIII созыва эмоционально высказался на своей странице в сервисе микроблогов Twitter по поводу недавних публичных высказываний журналистов Остапа Дроздова и Богдана Кутепова.