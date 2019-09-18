Помогали Януковичу: из Конституционного суда "убрали" трех судей

Конституционный суд / Фото: ccu.gov.ua

Трое судей Конституционного суда Украины лишились своих должностей. Такое решение приняли 17 сентября на специально пленарном заседании КСУ, сообщили в пресс-службе суда.

Так, Михаил Гультай, Михаил Запорожец и Наталья Шаптала уволены в соответствии пунктом 4 части 2 статьи 149-1 Конституции Украины в связи с подачей заявлений об отставке.

При этом в КСУ напомнили, что судьи назначаются на девять лет без права повторного назначения. В то же время Гультай, Запорожец и Шаптала назначались X съездом судей Украины 16 сентября 2010г, а присягу приняли 21 сентября того же года. Кроме того, все трое поддержали фактическое расширение президентских полномочий беглого президента Виктора Януковича, поддержав отмену правок в Конституцию за 2004 год.

Напомним, что новым главой Конституционного суда Украины стал Александр Тупицкий. Также был избран заместитель главы суда - им стал Сергей Головатый.