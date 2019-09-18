Метеорологи рассказали, когда в Украину придет бабье лето

Бабье лето вернется в Украину на следующей неделе / liveinternet.ru

Метеорологи рассказали, когда ждать бабье лето в Украине 2019.

По сведениям метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, бабье лето придет с 23 по 29 сентября.

"После резкого похолодания нас ожидает на следующей неделе потепление, которое называют "бабьим летом", - уточнили в обсерватории.

К слову, самым коротким за последние годы бабье лето было в 2014 году, когда оно длилось всего 6 дней – с 11 до 16 октября, а самым длинным в 2012 году – 13 дней – с 25 сентября до 7 октября.

Синоптики добавили, что метеорологическое лето в Киеве длилось четыре месяца, и закончилось 17 сентября.

"Метеорологическое лето в Киеве, которое началось 13 мая, завершилось 17-го сентября и в целом продолжалось 127 дней, то есть более четырех месяцев. Дольше лето было в 2012 году - оно длилось 166 дней", - сказано в сообщении.

Ранее в Киеве засекли новый температурный рекорд.