На Киевщине произошло ужасное нелепое ДТП, опубликованы фото

В Киевской области в результате нелепого ДТП погиб мужчина / Скриншот с kv.npu.gov.ua

В четверг вечером, 19 сентября, в Киевской области на трассе Киев - Одесса в припаркованный автобус въехал автомобиль Газель и загорелся, обошлось без жертв, а позже в тот же автобус влетел внедорожник.

В результате столкновения с автобусом водитель внедорожника погиб на месте ДТП, жертва – 39-летний житель Одессы, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Киевщине.

По данным ведомства, внедорожник на большой скорости въехал в автобус, когда копы оформили первую аварию и уже собирались уезжать с места происшествия.

Ужасная нелепая авария произошла возле села Мытница, спасатели узнали о ней около 23:19, говорится на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. В ГСЧС отметили, что участниками ДТП стали автобус Yutong и внедорожник Audi Q7.

Ранее стало известно, что 15 сентября у поселка городского типа Макаров Киевской области столкнулись легковое авто и грузовик, в результате аварии погибли четыре человека. Тела погибших деблокировали спасатели.