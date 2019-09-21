"Влетел в здание, открыл огонь": в Черновцах произошел "голливудский" инцидент

В Черновцах мужчина на авто влетел в стену и устроил стрельбу / cv.npu.gov.ua

В пятницу вечером, 20 сентября, в Черновцах произошел "голливудский" инцидент - мужчина за рулем легкового авто врезался в здание и открыл огонь.

Чрезвычайное происшествие случилось около 13:00 на ул. Русская, злоумышленником оказался 60-летний местный житель, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Черновицкой области.

По данным ведомства, горе-водитель был пьян. Мужчина врезался в стену, а потом вышел из машины и выстрелил.

Стрелка задержали, а оружие - изъяли. Начато производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Напомним, вечером 19 сентября в Киевской области на трассе Киев - Одесса в припаркованный автобус за короткое время влетели две машины - Газель и внедорожник, в результате аварии на месте происшествия погиб водитель джипа.