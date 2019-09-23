Зеленский подписал закон о штрафах за разрушение дорог: кто и сколько заплатить

Штрафы за перегруз / hqwallpapers.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 сентября, подписал закон, предусматривающий резкое введение санкций за перегруженные фуры. Согласно документу, штрафы составят от 8,5 до 34 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон должен защитить украинские дороги от преждевременного разрушения. При этом размер санкций будет зависеть от того, насколько был превышен допустимый вес груза транспорта. Таким образом, предусмотрены к взысканию предусмотрены следующие суммы:

на 5-10% больше - штраф 8,5 тысяч гривен;

на 10-20% больше - штраф 17 тысяч гривен;

более 20% - штраф 34 тысячи гривен.

Полученные сумму будут перечислять в государственный дорожный фонд.

Кроме того, санкции падут на плечи не водителя, а владельца автомобиля-нарушителя. В случае с авто на еврономерах – отвечать будет тот, кто ввез фуру в Украину.

В законе указано, что если водитель проигнорирует требование остановиться, то ему придется выплатить 3400 гривен штрафа или же у него заберут права на срок от трех до шести месяцев.

В то же время, перегруз фуры могут зафиксировать автоматически, а постановление о штрафе пришлют по почте. Также подобную информацию можно получать по электронной почте или на телефон, но для этого необходимо обратиться в МВД.

Стоит отметить, что в Украине и раньше были штрафы за перегруз фур, но они их размер составлял от 510 до 680 гривен.