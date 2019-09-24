У Зеленского выступили против блокады "угля Путина" на Львовщине

Андрей Герус считает, что блокаду следует прекратить / Радио Свобода

Глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что необходимо прекратить блокаду вагонов с российским углем в Львовской области.

"Фактически, этот российский уголь не может самостоятельно поехать на Центрэнерго (потому что слишком низкая зола), ни из Львовугля не может поехать (потому что слишком высокая зола). Но можно смешать и забрать максимально большой объем высокозольного угля Львовуголь, чтобы отправить на электростанцию", - написал он в Facebook.

По словам представителя команды президента Владимира Зеленского, аналогичная проблема существует с углем на шахте Бужанская. Там хранится уголь с золой 47%-55%, а требования электростанции – не выше 25%.

"Таким образом, этот российский уголь не является конкурентом нашему, им разбавляется наше, чтобы усреднить/понизить золу, снизить себестоимость, сделать товарный концентрат и отправить на ТЭС", — подчеркнул Герус.

Читайте такжеСнятие блокады с Донбасса: Зеленский выдвинул Путину встречное условиеЧиновник констатировал, что российская компания-владелец вагонов стала насчитывать украинской компании штрафы за простаивание вагонов. Это приблизительно один млн грн штрафа в день, то есть за пять дней блокировки вагонов накопилось пять млн грн. Герус добавил, что правительство работает над решением проблемы транспортировки российского угля, в связи с чем создана специальная комиссия. Представители Офиса президента встречались с участниками блокады и конструктивно обсудили этот вопрос.

"Подтверждаю, что никаких силовых действий в Сосновке сейчас точно не будет — передаю информацию ребятам на место. И тут вечером читаю …, господин Семенченко выступает с новым призывом — захватывать железнодорожные станции и вагоны еще и в Ровенской области", — отметил нардеп.

Герус подытожил, что правительство приступило к работе всего три недели назад, поэтому приходится решать накопившиеся за много лет проблемы.

Как ранее сообщалось, правоохранители разогнали протест и задержали 28 человек, в том числе экс-командира батальона Донбасс Семена Семенченко. Адвокат утверждал, что некоторых активистов избили.

Позже участники протеста были отпущены полицией на свободу. Вышел с ними из СИЗО и экс-нардеп Семен Семенченко.