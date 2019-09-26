Князев остался в МДВ: экс-главе Нацполиции оперативно нашли новую работу

Сергей Князев стал заместителем Арсена Авакова / УНИАН

Экс-глава Нацполиции Сергей Князев, который 24 сентября подал в отставку, остался работать в МВД Украины.

Князев получил должность советника министра на общественных началах и члена коллегии МВД, передает пресс-служба ведомства слова главы МВД Арсена Авакова.

Как оказалось, его увольнение было запланированным, и не было связано с тем, что 22 сентября в Польше на автопереходе Хребенне - Рава-Русская с крупной суммой была задержана его экс-жена Виктория Князева.

"Решение об отставке Сергея Князева - это плановый шаг, который не был обусловлен негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, Аваков сообщил, что по представлению председателя Национальной полиции от 9 сентября 2019 года, полковник полиции Вадима Трояна, который ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел, назначен заместителем председателя НПУ.

Отметим, позже народный депутат и журналист Александр Дубинский сообщил, почему экс-жена Князева вывозила деньги.

Сам Князев также отреагировал на "задержание" экс-жены. Глава Нацполиции пожаловался, что вместе с бывшей женой стал объектом "информационной атаки".