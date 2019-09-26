Экс-советник Путина рассказал, в чем аморальность Порошенко как президента

Петр Порошенко / УНИАН

Известный российский политик и экономист, советником президента РФ Владимира Путина( 2000-2005 гг.) Андрей Илларионов, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде, почему активы, принадлежащие Петру Порошенко - с учетом войны на Донбассе - спокойно функционировали в России во время его президентского срока

"Это, прежде всего, отражает моральную, а, точнее сказать, аморальную позицию Петра Алексеевича и рациональный подход Владимира Путина, который предпочитал иметь инструменты для шантажа Петра Алексеевича на своей территории, чем он, очевидно, и пользовался", - утверждает Илларионов.

Читайте такжеБывший советник Путина рассказал, как Россия приблизила Украину к ЕвропеПо его мнению, работа Липецкой кондитерской фабрики, принадлежащей Петру Порошенко, вкупе с особыми отношениями тогдашнего президента Украины говорят сами за себя.

"Мы видели за прошедшие пять лет, что, несмотря на жесткую антироссийскую риторику Порошенко, за время его президентства так и не была объявлена война, не были прекращены торгово-экономические отношения между жертвой агрессии и агрессором, были подписаны Минские соглашения, разрушительные для суверенитета и независимости Украины, лучшие части добровольческих батальонов были отправлены в окружение и в значительной степени разгромлены, и т.д. Это длинный список. И в этом списке Липецкая фабрика и особые отношения Петра Порошенко с Кремлем и Россией – это лишь маленькая деталь в общем длинном списке соответствующих действий", – подытожил он.

Напомним, ранее Андрей Илларионов сравнил президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. До этого он рассказал, почему президенту Украины не стоит бояться говорить с Владимиром Путиным без посредников.



