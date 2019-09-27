Как "пишут" президентов: дипломат раскрыл все тайны

Все президенты Украины общаются по стационарному телефону – он надежнее сотовой связи

После июльского разговора между президентами Украины и США вокруг Дональда Трампа разразился жуткий скандал. Дошло до того, что в Штатах дали старт процедуре импичмента. Кроме того, была опубликована стенограмма разговора между лидерами двух государств, что является беспрецедентым событием – такого не припомнят ни американские, ни украинские дипломаты.

Глава службы внешней разведки в 2005-2010 годах Николай Маломуж расскзал все секреты кодировки разговоров глав государств. По его словам, все президенты Украины общаются по стационарному телефону – он надежнее сотовой связи.

"Существуют закрытые средства связи. Они кодируются, как с одной, так и с другой стороны. И в данной ситуации снять информацию каким-то средством, типа радиоперехвата, практически невозможно. Это особая система зашифровки", – сообщил Маломуж ТСН.

В Украине разговор президентов могут слышать как переводчики, так и сотрудник администрации. В США порой привлекают и других лиц. Этот человек выступает и как фактор контроля. Он слышит, что переводчик другой стороны переводит второму президенту и контролируют содержание.

Стенограмму разговора в Украине пишут по желанию президента – и в основном это переводчики. Так было при бывших президентах – Леониде Кравчуке, Леониде Кучме и Викторе Ющенко. Причем запись разговора делается не дословно – порой фиксируют лишь главные тезисы, поэтому стенограмма с одной стороны может отличаться от той, которую составит собеседник. Что касается Белого дома, то там всегда делается аудиозапись разговора.

Читайте такжеЧто изменила стенограмма разговора Зеленского и ТрампаНапомним, американское издание The Washington Post опубликовало материал, в котором со ссылкой на источник утверждается, что Дональд Трамп дал одному из своих коллег-президентов несколько обещаний, которые являются противозаконными. При этом в разговоре президентов якобы затрагивалась Украина.

На днях на сайте Белого дома была опубликована стенограмма телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля и стал поводом политического скандала и для начала процедуры импичмента главы США.

Позже стало известно, что в США сняли гриф "секретно" с текста жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за беседы двух глав государств.