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Политолог объяснил, чем станет для Украины замена путинского куратора Суркова

27 сентября 2019, 16:39

Как полагает Дмитрий Орешкин, в случае замены Владислава Суркова на посту куратора Донбасса сигнал для Украины будет вполне себе однозначный.

Сурков, путин
Владислав Сурков и Владимир Путин / сайт Кремля

В российском информпространстве продолжает муссироваться слух о том, что на посту куратора группировок боевиков "Л/ДНР" Владислава Суркова сменит  замминистра экономразвития РФ (и бывший посол в Беларуси) Михаил Бабич.    

По мнению российского политолога Дмитрия Орешкина, высказанного им порталу "Апостроф", если смена путинского куратора все же состоится, то она будет означать серьезное "закручивание гаек".

"О назначении Михаила Бабича "куратором" ДНР и ЛНР ходят только слухи, пока подтверждения нет. Но позиции Суркова, действительно, ослабевают, позиции силовиков немножко усиливаются", - заявил он.

По мнению Орешкина, замена Суркова Бабичем будет означать дополнительное укрепления "силовой" башни Кремля.

"Если произойдет назначение Бабича "куратором" ДНР и ЛНР, то это довольно жесткий сигнал в пользу усиления силовой вертикали в делах, связанных с Восточной Украиной. Тогда получится, что Украине придется еще больше внимания уделять силовой составляющей. Но в то же время, как показывает опыт, жесткое усиление вертикали, в том числе милитаристской, не всегда приводит к военным действиям", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владислав Сурков в Кремле, помимо курарторства "Л/ДНР", отвечает за сотрудничество со странами СНГ, а также с непризнанными Абхазией и Южной Осетией.

 

куратор ЛДНР Владислав Сурков Дмитрий Орешкин
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