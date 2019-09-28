Во Львове нелепо погиб 13-летний мальчик: подробности трагедии

Во Львове мальчик упал с недостроя и погиб / УНИАН

В пятницу вечером, 27 сентября, во Львове нелепо погиб 13-летний мальчик - упал с недостроенного дома и от полученных травм скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Трагедия произошла на ул. Глинянский Тракт, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Львовщине.

Полицейские узнали, что погибший - житель города Винники.

"…ребенок упал с высоты шестого этажа недостроенного дома, где на протяжении нескольких лет не проводятся никакие работы", - выяснили копы.

По факту гибели мальчика начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".

Ранее сообщалось, что в Болградском районе Одесской области в стоге сена сгорел 5-летний мальчик. Правоохранители узнали, что до трагедии у ребенка была зажигалка, которой он постоянно "чиркал".