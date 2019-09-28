Масштабные пробки сковали Киев: куда лучше не ехать

Пробки в Киеве сковали центр города / УНИАН

В субботу, 28 сентября Киев сковали масштабные пробки из-за проведения фестиваля и ремонтных работ.

На Крещатике перекрыли движение из-за проведения Kyiv Lights Festival 2019, движение запрещено от пересечения улицы Крещатик и улицы Архитектора Городецкого до пересечения улицы Крещатик и улицы Богдана Хмельницкого. Кроме того, перекрыта дорога по улице Прорезная, свидетельствуют данные Google maps.

Кроме того, в центре возле Гуливера "стоят" улицы Басейная, Шота Руставели. Сковали пробки Бессарабскую площадь и улицу Круглоуниверситетскую.

В очередь выстроились автомобили на Подоле: по улице Ярославской перекрыто движение, образовались пробки на Набережно-Крещатицкой улице, Нижний Вал и Константиновской.

Кроме того, на правом берегу парализованы улица Богатырская, Оболонский проспект и проспект Степана Бандеры из-за двух ДТП.

Также людям приходится простаивать и в пробке с левого берега: парализованы Броварский проспект, улицы Раисы Окипной, Евгения Сверстюка, Русановская Набережная.

Из-за дорожных работ и перекрытия дорог на левом берегу стоит Дарницкая площадь.