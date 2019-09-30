"Зимняя спячка": в Киеве на 8 месяцев закрыли все фонтаны

30 сентября в Киеве закроют все фонтаны / УНИАН

30 сентября, в понедельник, все столичные фонтаны прекратят радовать глаз киевлян и гостей города.

По информации, начиная со вторника, 1 октября специалисты "Киевводфонда" начнут подготовку фонтанов к зиме, которая включает в себя чистку, а потом консервацию.

Кроме того, будут демонтированы двенадцать гейзерных фонтанов, которые находятся в акватории Русановского канала. Специально для этого будут привлечены дайверы и водоплавающая техника, сообщили в пресс-службе КГГА.

К слову, когда Русановские фонтаны демонтируют, их очистят и спрячут в специализированные помещения.

Добавим, что откроются фонтаны уже в следующем году – в мае 2020 года.

Читайте также"Блохоискатели" бранят Зеленского в Сети за пробежку в мариупольском фонтанеНапомним, ранее в Киеве коммунальщики покрасили фонтан в вырвиглазный цвет. Соответствующие фотоснимки опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook пользователь Дмитрия Качуры.

"Блеать, идиоты". "Я в ах*е. В конкретном, причем", "Маскировочное покрытие, Kyiv edition", "Теория разбитых окон в действии". Никому нах*й Подол не нужен. Ни Гостиный двор, ни Самсон", "Это замена синей руке на Бессарабке", - резво высказались в комментариях пользователи Facebook.