Погода в Украине на 4 октября: синоптик предупредила о дождях и похолодании

Синоптик прогнозирует значительное снижение температуры / Фото УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 4 октября, будет определяться атмосферным фронтом, который принесет практически на всю территорию дожди. Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, атмосферный фронт уже сегодня вечером придет на Север Украины. Завтра на Западе дожди утихнут – будет облачно, возможны небольшие осадки. На остальной территории в пятницу умеренные, а иногда и сильные, дожди. Без осадков будет только на юго-востоке Украины.

Температура воздуха 4 октября разделится на метеорологические классы, прогнозирует синоптик. На Западе, Севере, в большинстве центральных областей будет холодно – воздух прогреется лишь +10…+15 градусов. На остальной территории ожидается +15…+19 градусов, на юго-востоке и востоке – все еще лето, столбики термометров покажут + 20… + 25 градусов.

Погода в Киеве в последний рабочий день недели также будет дождливой и холодной. Днем температура воздуха снизится до +11….+12 градусов.

Фото Facebook Наталья Диденко

Напомним, ранее синоптик спрогнозировал, что в конце октября в Украину придут досрочные заморозки и даже ожидается первый снег – его принесет холодный арктический воздух.