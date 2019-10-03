"Зачем этой сороке такие часы?": Медведчук шокировал сеть аксессуаром за миллион гривен

Виктор Медведчук засветил часы по цене квартиры в столице / Униан

Скандальный политик и лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук засветил на руке элитный аксессуар, стоимость которого повергла в шок многих.

На руке народного избранника красуются роскошные часы Rolex Submariner Date 18K White Gold Oyster Bracelet Automatic Blu стоимостью 34389 долларов, или примерно 850 тысяч гривен. К слову, за такую сумму можно купить квартиру в Киеве. Снимок сделал фотограф Ян Доброносов.

Корпуса часов и браслет созданы из белого золота. На синем циферблате часовые метки изготовлены из золота 18 карат для предотвращения потускнения, каждый циферблат Rolex разрабатывается и изготавливается, в основном вручную.

Роскошные часы Виктора Медведчука / facebook.com/yan.dobronosov

В сети были шокированы стоимостью такого аксессуара народного избранника.

"Я так понял, он одел самые дешевые часы для приличия…", - предположил Артур Подкаминный.

"Он давно богатый человек, должен был с песочными часами прийти, чтоб тебя не смущать?", - вступился Слава Горячев.

"Это ужасно! Совершенно непростительно... Медведчук - нардеп. Хрен с теми часами, как дворецкий самого пуйла стал депутатом Верховной Рады Украины? Про "хрен с часами - шутка". Но фраза "нардеп Мєртвєтчук" все равно больше смущает... Спасибо за видео! Но ЗаЖОП нужно отправлять в Ростов", - высказался пользователь Kasumi Gaming.

"За 10 000 грн неправильное время показывают? Зачем этой сороке такие часы? Пусть бы лишние деньги бедным раздал", - считает Светлый Друг.

Ранее у нардепа-оппозиционера заметили элитный аксессуар по цене авто.