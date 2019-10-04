"Особенные голубцы?": украинцы высмеяли цены в столовой Рады

Столовая в Верховной Раде / Фото: Страна

Цены в столовой Верховной Рады продолжают удивлять. В этот раз украинцев позабавила стоимость голубцов.

Народный депутат от Слуги народа Александр Мариковский в Facebook опубликовал фото чека, который ему выдали после оплаты обеда. Так, народный избранник приобрел "Буряк" за 44 гривны и "Голубцы", которые обошлись "слуге народа" в 170 гривен, также к ним он взял в качестве соуса "Сметану" за 10 гривен.

Стоит отметить, что не известно 170 гривен - это стоимость за определенное количество голубцов или вес.

В свою очередь, пользователи социальной сети стали шутить по этому поводу: "При Порошенко такого не было", "Тищенко в IQ в столовой и то дешевле", "Сколько же там кг голубцов должно быть", "Они что с лося?", "С черной икрой?".

При этом некоторые пользователи посоветовали народному избраннику брать обед из дома в судочке. Кроме того, некоторые подписчики Мариковского жалеют, что испортили "такую столовку".

Напомним, что ранее стало известно о повышении цен на блюда в парламентской столовой, но нардепам IX созыва подготовили более разнообразное меню