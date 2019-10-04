В кубанке и на евробляхах: СБУ задержала таксиста-любителя "русского мира"

Служба безопасности Украины в Днепропетровской области задержала таксиста, который агитировал за идеи "русской весны".

Мужчина позиционировал себя как сторонник "российского казачества", русской православной церкви и монархизма, передает пресс-служба СБУ.

Таксист разьезжал по населенному пункту в авто на евробляхах, а в салоне повесил значок с российским флагом и надписью "ВДВ Россия". Мало того, мужчина редко расставался с кубанкой – это головной убор кубанских казаков.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина активно поддерживал временную оккупацию АР Крым и частей Донецкой и Луганской областей. Для дестабилизации общественно политической ситуации в регионе он в социальных сетях агитировал за отделение области от Украины и "присоединение" в РФ на условиях федерализации. Задокументировано, что злоумышленник также поддерживал контакты с членами так называемых "казачьих формирований" террористов.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли запрещенную коммунистическую символику, георгиевские ленты, средства связи и компьютерную технику.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

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