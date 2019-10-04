Рада ввела единый счет для уплаты налогов и сборов

Верховная Рада проголосовала за два законопроекта, которые должны внедрить единый счет для уплаты налогов и сборов / Фото: УНИАН

4 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом два законопроекта №1049 и 1051, которые должны внедрить единый счет для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Основная цель принятых законопроектов - упростить процедуру уплаты налогов и сборов и единого социального взноса. С единого счета теперь можно будет заплатить: налог на прибыль предприятий, НДФЛ, ЕСВ, единый налог, рентную плату, налоговый долг по следующим налогам, сообщили в Министерстве финансов Украины.

"Для того, чтобы открыть единый счет, нужна только заявка в Налоговую службу, которую можно будет отправить, не выходя из офиса или дома, через собственный электронный кабинет налогоплательщика. Все, что нужно будет для уплаты налогов - только подать на исполнение в банк, в котором вас обслуживают, расчетный документ о перечислении на единый счет соответствующей суммы средств. А дальше всю работу за вас сделают ДПС и Казначейство. Налоговая служба сформирует необходимые реестры, с указанием всей необходимой информации, в частности платежных реквизитов получателей средств, и отправит их Казначейству", - сказано в сообщении.

Как отметил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев, введение единого счета решит проблему переплаты налогов предпринимателями.

"Мы ввели этим законом норму, согласно которой, если предприниматель перечисляет деньги на единый счет, его налоговое обязательство считается исполненным", – сказал он.

По его словам, через единый счет можно уплачивать налоги не только в государственный бюджет, но и местные налоги. Также единый счет синхронизируется с электронным кабинетом налогоплательщика.

При этом Гетьманцев отметил, что на сегодняшний день Государственная налоговая служба и Казначейство не готовы внедрять этот механизм сразу, и на подготовку систем им дается время до 2021 года.

/ facebook.com/minfin.gov.ua

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