Не "бандеровцы", а "наши": на Донбассе - истерика из-за отвода украинских войск

О разведении сил договорилась ТГК / Фото: mil.gov.ua

В понедельник, 7 октября, должен стартовать новый этап разведения сил на Донбассе – об этом договорилась трехстороння контактная группа. Однако, жители прифронтовых населенных пунктов от этой идеи не в восторге.

Экс-глава Попаснянской военно-гражданской администрации Сергей Шакшун рассказал, что жители Донбасса изменили свое мнение об украинских военных. Если ранее их называли не иначе как "бандеровцами", то теперь говорят "наши войска".

"Люди звонят и говорят – так как можно убирать наши войска? Не говорят, как раньше, "украинская армия". А "наши войска"! И что потом с нами будет? Люди переживают. Война идет шестой год. И если раньше отношение к украинской армии было "эти бендеровцы" или "эти вояки", то сейчас это "наши". И "не отпускайте их никуда", – рассказал Шакшун в эфире Свободы слова с Савиком Шустером.

По его словам, не смотря на все договоренности, Россия не отводит свои вооруженные формирования. Стреляют везде - начиная с Новотошковского, в Золотом, Катериновке, Попасном, Троицком, сказал он. Также Шакшун возутился из-за того, что украинских солдат отводят из укрепрайонов на необорудованную территорию.

"Мы на сегодняшний день наших военных перебрасываем в степь, в поле. На улице начинаются дожди. Зима скоро. Никаких фортификационных сооружений. Почему мы издеваемся над своими защитниками?", - отметил экс-глава Попаснянской ВГА.

Читайте такжеВСУ и экономика: Пристайко рассказал о "плане Б" по ДонбассуНапомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко озвучил условия для разведения сил на Донбассе. По его словам, отвод войск происходит на восьмой день после того, как в течение семи дней до этого соблюдался режим тишины – этот факт должна подтвердить миссия ОБСЕ. Пристайко также рассказал, что Украина не будет разбирать фортификационные сооружения, чтобы украинские войска могли в любой момент вернуться.