В Днепре треснуло общежитие: все подробности инцидента

5 октября вечером в Днепре треснула стена общежития №2 Национального технического университета "Днепровская политехника" из-за провала грунта.

Прибывшие на место спасатели установили, что на углу 5-этажного здания просело асфальтовое покрытие тротуара и образовался провал размером 3х2 метра и глубиной около 1,5 метров, передает пресс-служба ГСЧС в Днепровской области.

На первом этаже, где расположена аптека, образовались значительные трещины. Как оказалось, здание постройки 50-х, фундамент ленточный, под зданием расположено бомбоубежище.

200 студентов срочно отселили из аварийного дома, который, по словам мэра города Бориса Филатова, "может рухнуть в любой момент".

Дом отключили от газоснабжения, электро и водоснабжения, а в пропасть засыпали около 25 куб. м земли и 10 куб. м бетона.

6 прошло заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Чиновники запланировали обследовать все близлежащие здания и исследовать местные почвы. В том числе проверить опасные пустоты - это сделают с помощью специального оборудования. Также хотят установить дополнительные маячки на здание общежития.

Ранее стало известно, что сотрудники общежития ведущего вуза швыряют из окна вещи студентов - фото