"Казарма с ненормальными надзирателями": Сотрудники общежития ведущего вуза швыряют из окна вещи студентов - фото

В общежитии Киево-Могилянской академии сотрудники администрация вышвырнули из окна вещи студентов, которые, по их мнению, нарушают установленные в учреждении правила распорядка.

Соответствующее сообщение на своей странице в соцсети Facebook опубликовала студентка вуза Надежда Сазонова.

"Так администрация крупнейшего общежитии Национального университета "Киево-Могилянская академия" решает вопрос с вещами студентов, которые не соответствуют их представлению о порядке в общежитии", - написала она и присовокупила к посту фото.

По словам Сазоновой, подобные инциденты в общежитии случаются далеко не впервые — несколько месяцев назад из окна вышвырнули диван, тоже не устроивший администрацию.

"Если поговорить со студентами, проживающими на Троещине, подтверждений неадекватности администрации общежития найдется множество. Так может хватит строить в общежитии ведущего университета совковую казарму с ненормальными надзирателями?", − подытожила студентка.

Напомним, ранее в городе Днепр из-за парочки, слишком громко занимавшейся сексом, в общежитии случилась обильно-кровавая поножовщина. До этого на Житомирщине обрушилось аналогичное сооружение.