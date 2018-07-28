На Житомирщине обрушилось здание общежития, опубликованы жуткие фото разрушений

В субботу рано утром, 28 июля, в селе Новая Чертория Любарского района Житомирской области на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частичное обрушение 5-этажного здания общежития.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате происшествия жертв и пострадавших нет.

"В результате обрушения разрушено 25 жилых комнат, общей площадью около 250 кв. м. Всего дом на три подъезда, на 225 жилых комнат", — сказано в сообщении.

На месте происшествия работает оперативная группа управления ГосЧС Украины в Житомирской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на Днепропетровщине обвалилась стена подъезда дома, погиб подросток.