В Днепре из-за громкого секса в общежитии вспыхнула кровавая драка: фото, видео

В Днепре в четверг, 4 мая, из-за парочки, громко предававшейся любовным утехам, в общежитии Строительной академии произошла кровавая драка.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Информатор". По словам одного из участников событий по имени Виктор, сосед внезапно выломал дверь в его комнату. По мнению студента, возможной причиной конфликта мог стать его громкий секс с девушкой.

"Может, мы это делали сильно громко. Но мне начали выламывать дверь и выломали замок. У нас с соседом возникла драка", - сказал Виктор.

Сосед же, по имени Данила, рассказал свою, совершенно другую версию событий. По его словам, после тяжелого дня, он долго терпел шумную возню парочки за стеной, но долго не выдержал. "Немного сорвало у меня голову", - сказал Данила. Также, по его словам, любовники бросились на него с молотком и ножом. "Молотком я получил удар по ребрам", - сказал он.

Далее потасовка и закипела. На место быстро прибыла бригада скорой помощи и полиция.

Медики, обследовав Виктора, сказали, что у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и рваная рана верхнего века. Сейчас он госпитализирован в клинической больнице №16. Данила увезли в Соборное отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во Львове студентка разбилась насмерть после падения с 11-этажа общежития.