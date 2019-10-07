Легализация оружия в Украине: глава Нацполиции назвал условия

Игорь Клименко прокомментировал возможность легализации оружия, наркотиков и проституции / Фото: npu.gov.ua

Новоназначенный руководитель Национальной полиции Игорь Клименко прокомментировал возможность легализации оружия в Украине. По его мнению, это возможно только после завершения боевых действий.

Причем это не единственное условие для легализации оружия в Украине. Кроме того, нужно изъять незаконное оружие и выслушать экспертов для принятия этого решения.

"Я считаю, что прежде всего нужно изъять незаконное оружие, а потом, возможно, провести анализ всех аргументов за и против, выслушать экспертов. Но все это - после того, как закончатся боевые действия и не будет постоянного источника поступления нелегального оружия, зато будет возможность надлежащего контроля за легальным", - заявил Клименко в интервью Левому берегу.

Также Клименко прокомментировал возможность легализации в Украине легких наркотиков: "Что касается легализации легких наркотиков, я видел, чем заканчивается прием легких наркотиков у детей. Считаю, общество пока к этому не готово".

В то же время глава Нацполиции поддерживает легализацию проституции. По его мнению, "мы все равно от этой проблемы не избавимся".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой предлагалось легализовать оружие для самозащиты граждан Украины. В частности, в ответе украинского лидера говорилось о том, что легализация обращения оружия преждевременна, поэтому не может быть поддержана.