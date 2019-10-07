Две головы и одно тело: в Черновцах не смогли спасти сиамских близнецов

Младенец / Reuters

Девочки сиамские близняшки, которые родились в Черновцах 28 сентября, умерли. У новорожденных были диагностированы тяжелые патологии.

По словам главного врача Черновицкой областной детской больницы Николай Чепель, девочки умерли еще в субботу, 5 октября.

"Они поступили к нам в больницу в очень тяжелом состоянии. Были на двух аппаратах, сами не дышали. Был врожденный порок сердца и легких. У них было полтора легких. Эта патология, несовместимая с жизнью", - рассказал Чепель в комментарии УНН.

При этом новорожденные все это время были без сознания.

Напомним, в 25 мая 2012 года сиамские близнецы появились на свет в Краматорске. Чуть позже стало известно, что местные хирурги отказались разделять сиамских близнецов из Краматорска. Спустя пять дней после рождения дети умерли.