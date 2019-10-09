Kyiv not Kiev: спикер Зеленского извинилась за свой прокол с название столицы

Юлия Мендель / Facebook/Юлія Мендель

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины принесла извинения за то, что написала на своей странице в сервисе микроблогов Twitter не Kyiv, а Kiev.

"Kyiv not Kiev. Я не изменила название столицы Украины в недавней цитате. Это моя вина. Во всех моих твитах упоминается исключительно украинская версия Киева. Я сама постоянно на этом подчеркивала во всех СМИ, в которых работала. Прошу прощения у всех, чьи чувства я оскорбила, не изменив цитату", – гласит текст извинения.

Напомним, ранее Юлия Мендель написала в Twitter, что президент Украины Владимир Зеленский дал интервью японскому изданию Kyodo. Причем пресс-секретарь вместо "Kyiv" написала в твите "Kiev". До этого в Сеть опубликовали фото Мендель с лентой Russia Today через плечо.