Kyiv not Kiev: Мендель угодила в новый скандал

Юлия Мендель / Главред

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель в сообщении в Twitter на английском языке написала Киев в русской транскрипции.

"I was never pressured and there were no conditions being imposed" to realize a summit with Trump or agree to arms sales in return, @ZelenskyyUa said in an interview with @kyodo_english in Kiev", - написала она в посте, в котором рассказала об интервью Зеленского японскому изданию.

Как известно, в 2018 году МИД Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, в рамках которой обращаются к иностранным СМИ и различным организациям с целью корректировки правописания названия Киева - #KyivNotKiev.

Отметим, что сообщение Мендель с ошибочным написанием названия Киева вызвало волну возмущения пользователей:

"Пані Мендель, коли ви вже, нарешті, наймете репетитора і навчитесь правильно писати столицю країни, в якій проживаєте?", "Kyiv not Kiev", "Бляха! І це ПС першої особи держави", "Ганьба якась, прессекретар не знає назву столиці своєї держави, у відставку пора", - написали в комментариях под постом пресс-секретаря Зеленского.

Как известно, ранее СМИ обвинили Юлию Мендель в том, что она применила силу к журналисту Сергею Андрушко. Позже пресс-секретарь Владимира Зеленского утверждала, что останавливала журналиста.