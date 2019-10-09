"Иллюзия весны": синоптик рассказала о потеплении в Киеве

В Киеве в четверг потеплеет, спрогнозировала синоптик / Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в четверг, 10 октября, погода в Киеве улучшится - днем максимальная температура воздуха составит +18 градусов.

В столице ожидается порывистый юго-западный ветер, он будет создавать иллюзию весенней погоды, написала эксперт в Facebook.

Диденко добавила, что небо Киева могут затянуть тучи, однако существенные осадки не прогнозируются.

"В Киеве завтра можно будет расстегнуть верхнюю пуговицу пальто и даже два - днем ожидается потепление до +16...+18 градусов", - отметила синоптик.

Ранее в Украинском гидрометцентре спрогнозировали погоду в нашей стране на октябрь 2019. По прогнозу, погода в Украине не будет аномальной, средняя температура составит 7-12 градусов.