"Сто человек из ста скажут, что он бандит": Зеленский оценил дело Пашинского

Владимир Зеленский прокомментировал дело Сергея Пашинского / УНИАН

В деле народного депутата предыдущих созывов Сергея Пашинского, подозреваемого в причинении тяжкого телесного повреждения Вячеславу Химикусу, не было никакого влияния на правоохранительные органы, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве.

Говоря о том, что ему поступают сигналы о противоправных действиях отдельных высокопоставленных лиц, он сказал: "Выйдите на улицу и спросите: Пашинский - это бандит или нет? Спросите у всех. Я даю вам 100% - 100 человек спросите, 100 человек скажут: "Да".

При этом президент отметил, что не влияет на правоохранительные органы.

Читайте такжеАдвокат Пашинского заявил о его возможном убийстве в СИЗО"Мы собираем совещания с правоохранителями ... Каждую неделю или две недели мы собираемся на эти совещания, где я, не влияя, их спрашиваю: "Где результат?", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований сообщили о подозрении народному депутату Верховной Рады 5-8 созывов Сергею Пашинскому в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения. Речь идет о стрельбе в Вячеслава Химикуса 31 декабря 2016 года.

7 октября Печерский районный суд избрал меру пресечения Пашинскому - арест без права внесения залога. Нардеп пробудет под стражей до 4 декабря текущего года. Сам Пашинский назвал свой арест "подарком" ко дню рождения президента РФ Владимира Путина.