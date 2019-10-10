"Я ему ничего не должен": Зеленский рассказал, почему Аваков остался в новом Кабмине

Арсен Аваков / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, почему Арсен Аваков остался в новом составе Кабинета министров.

Во время пресс-марафона в Киеве он подчеркнул, что фигура министра внутренних дел не является компромиссом.

"Я ничего Авакову не должен. Это не компромисс", - сказал Зеленский.

Он добавил, что все министры проходят испытательный срок и если не справятся с задачами, будут уволены.

"Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД. Я всем министрам сказал и правоохранителям: реальные дела до конца года. Не будет результата - все будут уволены", - добавил глава государства.

Напомним, ранее Аваков прокомментировал слухи о своей возможной отставке.