"Я ему ничего не должен": Зеленский рассказал, почему Аваков остался в новом Кабмине

Фигура министра внутренних дел не является компромиссом, подчеркнул президент.
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, почему Арсен Аваков остался в новом составе Кабинета министров.
Во время пресс-марафона в Киеве он подчеркнул, что фигура министра внутренних дел не является компромиссом.
"Я ничего Авакову не должен. Это не компромисс", - сказал Зеленский.
Он добавил, что все министры проходят испытательный срок и если не справятся с задачами, будут уволены.
"Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД. Я всем министрам сказал и правоохранителям: реальные дела до конца года. Не будет результата - все будут уволены", - добавил глава государства.
Напомним, ранее Аваков прокомментировал слухи о своей возможной отставке.