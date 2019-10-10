"Украина - свободная страна": Зеленский дал отлуп требовавшему запретить "гей-пропаганду Сороса" - видео

Владимир Зеленский / Reuters

В перерыве своего масштабного пресс-марафона в Киеве президенту Владимиру Зеленскому, который до этого раскрыл причины отставки Александра Данилюка с поста секретаря СНБО, пришлось общаться с неизвестным пожилым мужчиной, который громогласно требовал "остановить гей-пропаганду Сороса в Украине".

Видео инцидента было опубликовано в Сети. В ролике заметно, как седовласый и седобородый мужчина внезапно залезает на стол и кричит: "Остановите программу легализации проституции, легализации абортов, остановите гей-пропаганду Сороса в Украине!"

На что президент Владимир Зеленский ответил, что Украина - свободная страна и призвал крикуна отстать от людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Напомним, ранее во время пресс-марафона вдова погибшего в АТО бойца Тамара Атамась устроила скандал при Зеленском.