На Левом берегу Киева в ходе массовой драки убили парня - видео

В Киеве убили парня / Информатор

В воскресенье, 13 октября, в Киеве на улице Панельная посреди улицы убили парня.

По информации, копов в 0:40 вызвали на массовую драку, в результате чего они схватили несколько человек, которые могли рассказать, что, на самом деле, произошло. После этого был обнаружен труп.

По словам полицейских и свидетелей, конфликт завязался между несколькими людьми, причем в какой-то момент свидетель видел, как несколько человек били другого ногами, после чего скрылись.

К слову, на месте смерти парня 1996 года рождения работала следственно-оперативная группа.

На улице Панельной в Киеве забили до смерти парня / Информатор

Правоохранители провели осмотр тела, а также опрашивают свидетелей случившегося и пытаются узнать обстоятельства трагедии у другого участника конфликта, передает Информатор.

Читайте такжеСмертный грех: во Львове пограничница убила и закопала свою новорожденную дочьНапомним, ранее сообщалось, 11 октября в Черновцах 70-летний пенсионер зарезал человека. По информации, трое мужчин приехали в гости к своей знакомой и распивали алкогольные напитки.

В какой-то момент гости начали ругаться, после чего 70-летний местный житель взял кухонный нож и ранил им двух других гостей.

В результате ножевых ранений 60-летний мужчина скончался, а 35-летний – оказался на больничнйо койке.