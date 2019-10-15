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В ООН взволнованы заселением Крыма русским населением

15 октября 2019, 01:14

Кремль пытается изменить демографию полуострова.

Владимир Ельченко
Владимир Ельченко обеспокоен демографической ситуацией в Крыму / УНИАН

Представитель Украины при ООН Владимир Ельченко констатировал, что Организация объединенных наций официально признала нарушение Россией Женевских конвенций, поскольку Москва намеренно занимается переселением своих граждан в аннексированный Крым.

Как сообщает Радио Свобода, Ельченко акцентировал на инициативе Кремля относительно изменения демографического состава Крыма.

"Согласно докладу, Россия поощряет переезд ее собственного населения на украинский полуостров, что является прямым нарушением Женевских конвенций и очевидным признаком попыток изменить демографическую структуру Крыму", – сказал он.

Ельченко сделал заявление во время презентации доклада генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша о ситуации с правами человека в аннексирована Крыму.

Постпред Украины в ООН подчеркнул, что Киев ожидает от ООН решительного противодействия действиям России на украинском полуострове. И акцентировал на важности предупреждения последствий демографической инициативы Москвы.

Как известно, прирост населения Крыма в 2018 году увеличился в сравнении с цифрами 2017 года. За минувший год на полуостров переселилось 19 тысяч россиян, а в Россию из Крыма переехало 17,5 тысяч граждан.

Напомним, Украина направила Турции ноту протеста из-за встречи президента Реджепа Эрдогана с "депутатами" от аннексированного Россией Крыма.

Как ранее сообщалось, так называемые депутаты Государственной думы Российской Федерацией от аннексированного Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек посетили Турцию. Российских коллаборантов лично принял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Россия ООН демография Владимир Ельченко новости Украины новости Крыма
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