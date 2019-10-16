"Старая советская з*лупа": депутат от ОПЗЖ поставил рекорд по кнопкодавству

кнопкодавство / фото: comments.ua

Только недавно улегся скандал с кнопкодавством "слуг народа", как народный избранник от Оппозиционной платформы – За жизнь пошел по стопам своих коллег. Так, Михаил Макаренко установил рекорд по не персональному голосованию в Верховной Раде.

Нардепа от ОПЗЖ застукали во время голосования за его соседа Александра Качного, который также является членом Оппозиционной платформы – За жизнь. При этом Макаренко нажал кнопку целых три раза, что является фактически рекордом для нового состава парламента.

Соответствующее видео снял Всеволод Филимоненко. Рлик опубликован на YouTube-канале TVgolosnaroda.

Пользователи сайта разразились гневными комментариями в адрес депутата: "сосед по парте я так понял мастурбирует за колонной?", "страна требует героев, пи*да рожает идиотов", "Примите закон - "за кнопкодавство увольнение без обсуждения, есть факт, пошел вон, а лучше срок, ведь они продают и предают тех кто их выбирал, и Украину"!!!!!!! а так людям глаза замыливаете!!!!! шо Зе команда, шо Парашина, шо любая!!!! ублюдки!!!!", "Старая советская з*лупа, и такой типа без палива хе*сос, ...и получает бл*дина десятки тысячь зелени, а я должен е*ашить на стройке чтоб колбасу с содержанием мяса была возможность есть".

Напомним, ранее, во вторник, 10 сентября, Александр Ковалев проголосовал за другого нардепа из Донетчины — Максима Ефимова, в чем и был уличен журналистами движения Чесно.