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"Сталинская практика доносов": экс-министр оценил закон об обличителях коррупции

18 октября 2019, 01:04

Практика "доносов" в Украине "однозначно приживется", считает Виктор Суслов.

коррупция, взятка

Принятый Верховной Радой Украины закон об обличителях коррупции повторяет сталинскую практику доносов, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

"В Украине такая практика была. Особенно в сталинский период, в 30-е, 40-е годы, когда доносы поощрялись. Мы знаем, что часто соседи, которые вовремя выявляли "врагов народа", получали их жилье", - подчеркнул он.

В комментарии на канале 112 Украина Суслов отметил, что такая практика в Украине "однозначно приживется".

"Есть у нас такое в менталитете. Здесь надо опасаться того, что очень часто доносы не обоснованные, в надежде поучить какую-то премию. Тенденция писать миллионы доносов у нас может проявиться", - добавил Суслов.

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Напомним, ранее в Офисе президента заявляли о планах за 5 лет побороть коррупцию в Украине.

коррупция доносы Виктор Суслов
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