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Соратник Порошенко Кононенко выехал из Украины и вернется нескоро

18 октября 2019, 07:25

После турецкого Стамбула Игорь Кононенко отправится в Китай.

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Игорь Кононенко выехал за пределы Украины / УНИАН

Бывший народный депутат Верховной Рады 8-го созыва и соратник пятого президента Петра Порошенко Игорь Кононенко вылетел за пределы Украины из аэропорта Борисполь. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Кононенко подтвердил, что улетел из Украины. По его словам, он приземлился в Турции. Также он прокомментировал вчерашнее заявление экс-нардепа и журналиста Сергея Лещенко, который заявил, что Кононенко запрещено покидать пределы Украины.

"Относительно уровня инсайдов Лещенко у меня давно нет иллюзий, но в который раз расстроился, что СМИ со скоростью света начали делать из заявления Лещенко новости. Официально сообщаю, что я не нанимал Лещенко к себе пресс-секретарем и не давал ему полномочий комментировать что-либо, связанное с моей персоной. Прошу журналистов обращаться ко мне, когда вы делать новости обо мне", - написал Кононенко.

Экс-нардеп дал понять, что в Украину вернется еще не скоро.

"После Стамбула я планирую посетить Китай. Там по приглашению китайской стороны буду принимать участие в большом теннисном событии, о котором расскажу чуть позже", - сообщил Кононенко.

Напомним, 17 октября детективы НАБУ в Киеве задержали Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением (части 2 статьи 364 УК Украины). До этого ему аналогично не разрешили покинуть Украину на самолете из Борисполя. Позднее в пресс-службе корпорации Богдан, которую сейчас возглавляет Гладковский, заявили  о том, что он объявил голодовку.

Стамбул Игорь Кононенко
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