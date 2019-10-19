"Когда Каин убил Авеля": Сенцов объяснился насчет "братьев из Мордора"

Олег Сенцов / УНИАН

Украинский режиссер Олег Сенцов, который был освобожден после незаконного осуждения в РФ, прокомментировал свои слова о братских народах Украины и России.

При этом он подчеркнул, что сказанные им недавно слова пытаются "вырвать из контекста, перекрутить и вывернуть нужной злопыхателям стороной".

"В основном этим занимаются российские СМИ, но есть и украинские, льющие воду на мельницу врага, цель у которого одна: разобщить, рассорить, стравить", - написал режиссер в Facebook.

Читайте также"Трибунал, Гаага": Сенцов дал ООН информацию для международных судов против РФОн подчеркнул, что в нем нет "ни капли украинской крови", однако он является гражданином Украины, рожденным на ее земле: "Как и многий из нас, осознавший причастность и ответственность за свою страну, там, на Майдане и принимавший активное участие в борьбе за настоящую независимость своей родины. Я горд называть себя украинцем и быть часть новой украинской нации, не формирующейся исключительно по национальному признаку, а объединяющейся прежде всего общей системой ценностей. В этом и есть наше главное и глубинное отличие от современных россиян, состоящих, кстати, не из одних только русских, которые начали развиваться, а точнее деградировать в совершенно другую сторону".

Также Сенцов отметил, что главный разлом между украинцами и россиянами произошел в 2014 году.

"Жители Мордора искренне нас не понимают и считают, что они возвращают украинцев на путь истинный, ведущий в топкое болото, в котором Россия гниет уже давно. А методы такого вот принуждению к дружбе у них одни и те же, еще с советских времен: танки, снаряды и штыки. Как по мне, странно отрицать родственное происхождение украинского и русского народов, как и пытаться выстроить украинскую нацию по чистоте крови или не замечать, что мы все разные и объединены прежде всего любовью к Украине. Когда Каин убил Авеля, он не перестал считаться его братом, но он стал при этом убийцей. А это по-важнее любых споров о родственных корнях ", - добавил режиссер.

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25 ноября бывший узник Кремля - режиссер Олег Сенцов - приедет в Европейский парламент. Он приглашен для выступление в Совете по иностранным делам.

Как известно, Олег Сенцов вернулся в Украину 7 сентября в рамках обмена пленными между Киевом и Москвой. Европарламент присудил режиссеру премию Сахарова в конце октября 2018 года.