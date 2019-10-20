  1. Главная
  3. Украина

Пять тысяч баксов за угон авто: копы в Одессе погорели на взятке

20 октября 2019, 07:29

Посредником в "сделке" копов и вора выступил экс-правоохранитель.

Одесских копов схватили на взятке / ГБР

Следователи Государственного бюро расследований схватили руководителя и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции Одессы за вымогательство взятки в размере 5000 долларов.

По информации, копов поймали в Николаеве после получения второй части взятки в размете 3000 долларов.

Стало известно, что 5000 долларов наглые копы должны были закрыть глаза на злодеяние мужчин, которые угнал транспортное средство.

При этом посредником в "сделке" был экс-правоохранитель.

"Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения. В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - сказано в сообщении ГБР.

Читайте такжеДело Грымчака: пострадал от взятки очень непростой человекНапомним, ранее на Полтавской таможне словили на взятке тестя нардепа от Слуги народа. По данным военного прокурора Руслана Кравченко, чиновник вымогал у бизнесмена неправомерную выгоду за растаможку китайской сантехники. Начальник таможни требовал от бизнесмена 400 долларов за каждый контейнер. Журналисты отметили, что по закону об очищении власти Калиниченко не имел право занимать руководящую должность, однако в 2016 году восстановился через суд.

взятка полиция ГБР новости Одессы
Сейчас вы просматриваете новость «Пять тысяч баксов за угон авто: копы в Одессе погорели на взятке». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:36
Штраф 850 гривен за отказ везти АТОшника: в Украине вступил в силу закон о льготниках
08:18
Гороскоп на сегодня: кому ждать судьбоносной встречи, а кому - отлипнуть от любимых
08:10
"Произошло что то о*уенное": под Киевом в жуткой аварии погибла популярная мотоблогерша Фото
08:08
10 пунктов, в которых Гладковский на самом деле виноват мнение
07:31
Три причины, по которым Зеленский не верит в миролюбие Путина мнение
07:30
Кто гений, кто семьянин, а кто "не вписывается в пространство": астролог назвал самые сильные и слабые стороны всех знаков Зодиака
07:29
Пять тысяч баксов за угон авто: копы в Одессе погорели на взятке
07:11
Maruv в красном белье вышла на сцену и свела с ума поклонников Фото Видео
07:00
Поздравления с Днем пищевой промышленности для гурмана – тексты и открытки Фото
06:51
Зеленский на пороге грандиозной катастрофы мнение
06:29
Били по голове и увезли в багажнике на пустырь: под Киевом двое копов 4 часа истязали мужчину Видео
06:04
Коричневый маникюр: хищный принт, матовый шоколад, гдадиент и модный френч - фото Фото
05:48
С Днем Сергея – открытки и красивые поздравления в прозе и стихах Фото
05:23
Кораблекрушение с 20 погибшими: суд дал 9 лет тюрьмы капитану катера Иволга
05:07
Магнитная буря 21 октября: как пережить тремор и скачки давления Видео
04:54
Потенциально опасен: к Земле мчится гигантский астероид
04:33
В Минфине рассчитывают получить 500 млн евро от ЕС до конца года
04:17
Вкусные поздравления с Днем повара 2019 – тексты и живые открытки Фото
03:52
Диетолог развенчала популярные мифы о воде
03:30
Ответ Кремлю: украинский генерал пригрозил РФ "ракетами-невидимками" Видео
03:01
"Пугает глупость": эксперт оценил риски продажи земли иностранцам Видео
02:33
Под Черниговом коп насмерть сбил велосипедиста: жуткое фото с места ДТП
02:07
Названы народные средства для борьбы с головной болью
02:04
"Жарко, лучше голая": Maruv в ночнушке взбудоражила пикантным фото
01:35
Гороскоп на неделю: астролог объяснила, как преодолеть препятствия
01:32
ДТП с гражданином Турции в Хмельницком: погибла 11-летняя девочка
01:11
Атакуют рекордные морозы: украинцев предупредили об аномальных температурах Видео
00:55
Нафтогаз взвинтил стоимость газа для промышленности Видео
00:29
Глава Минэнерго США отказался предоставить Конгрессу документы по Украине Видео
00:14
В Слуге народа предложили отменить закон о люстрации
00:01
20 октября – сегодня праздник поваров и Сергеев: что делать, чтоб голова год не болела Видео
19 октября, суббота
23:53
Не сбежит: Рябошапка прокомментировал меру пресечения Гладковскому Видео
23:35
"Борьба и шантаж": Милованов пояснил разногласия правительства с табачными гигантами
23:32
Вечерний Квартал 2019: смотреть онлайн выпуск от 19-10-2019 Видео
22:51
Нельзя быть неопрятным и петь: в метро Киева вводят правила пропуска пассажиров
22:24
Фарион сравнила протесты в Украине с беременностью Видео
21:55
Медведев обнаружил плюсы в антироссийских санкциях Евросоюза
21:33
В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с Меркель по Донбассу
21:26
Назначен новый глава киберполиции Украины
21:00
Назван возможный новый соперник Гвоздика Видео
20:54
Российская пропагандистка Симоньян родила третьего ребенка
20:25
СМИ нашли "двойника" Зеленского: кто он и откуда Видео
20:01
В суде пояснили сумму залога в 10 млн грн для Гладковского Видео
19:48
Стало известно, о чем Путин и Меркель договорились по Донбассу
19:30
"Не выйдешь, пока не доешь манную кашу": соцсети возмущены залогом для Гладковского Видео
19:00
Х-Фактор 10 сезон 6 выпуск: смотреть онлайн 19-10-2019 Видео
18:47
В кулуарах Рады обнаружили живую куницу: курьезное видео
18:25
В России из-за отравления умерли члены рок-группы
18:00
Доктор Комаровский раскрыл основное правило обучения детей
17:27
Партия Самопомич сменила лидера
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять