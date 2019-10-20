Пять тысяч баксов за угон авто: копы в Одессе погорели на взятке

Одесских копов схватили на взятке / ГБР

Следователи Государственного бюро расследований схватили руководителя и оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделений полиции Одессы за вымогательство взятки в размере 5000 долларов.

По информации, копов поймали в Николаеве после получения второй части взятки в размете 3000 долларов.

Стало известно, что 5000 долларов наглые копы должны были закрыть глаза на злодеяние мужчин, которые угнал транспортное средство.

При этом посредником в "сделке" был экс-правоохранитель.

"Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения. В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - сказано в сообщении ГБР.

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