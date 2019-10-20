"На воре шапка горит": Коломойский и Арахамия обменялись "любезностями"

Игорь Коломойский посетил Николаев / nikvesti.com

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил о том, что глава фракции партии Слуга народа Давид Арахамия является его "ближайшим товарищем".

"Да это мой товарищ вообще (Арахамия, - ред.)! Это ближайший наш товарищ", - заявил он в Николаеве, общаясь с журналистами.

Он также подчеркнул, что "точно имеет" влияние на Арахамию.

При этом Коломойский прокомментировал слова Арахамии о том, что в парламенте есть 7-9 "слуг народа", на которых бизнесмен имеет влияние.

"Я не знаю, говорил ли он это, но если говорил, то на воре шапка горит. Он хороший парень, кстати, очень толковый. Чего-то он сначала был в Николаеве, а потом переехал во Львов, по-моему", - напомнил Коломойский.

В свою очередь Арахамия уже отреагировал на слова Коломойского. При этом он обратил внимание на хорошее чувство юмора Коломойского.

Надо было еще сказать "лучший друг", а то не все могут поверить. А Дубинского не знает, что ж, всегда ценил хорошее чувство юмора ИВК, - написал Давид Архамия в комментариях под постом журналиста Олега Деренюги в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Коломойский неожиданно сменил имидж и удивил сеть.