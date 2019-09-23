Коломойский неожиданно сменил имидж и удивил сеть: свежие фото

Украинский бизнесмен побывал на баскетбольном матче сына, показавшись без бороды.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский сменил имидж, чем и удивил общественность.
Он посетил баскетбольный матч команд Химик и Днепр. Коломойский пришел болеть за своего сына Григория, который дебютировал за Днепр в борьбе за Суперкубок.
Бизнесмен сидел в первом ряду рядом с президентом БК Днепр Валерием Кондратьевым и стал легкой "добычей" для фотокорреспондентов – его образ без бороды с легкой щетиной сумел запечатлеть фотокор КП в Украине Павел Дацковский.
Коломойский лично поздравил сына с победой, а тот приобнял отца и поцеловал.
Ранее Коломойский пояснил, почему не может появляться там, где и Зеленский.