"В карманы гребли ублюдки": "упырь"-Гиркин "закрысил" деньги из Москвы на "гражданскую войну"

Бородай обвинил Гиркина в краже денег на "гражданскую войну"

Бывший так называемый премьер-министр "ДНР" и глава российского Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай, который ранее повесил убийство Александра Захарченко на пенсионеров, во всеуслышание заявил, что Россия развязала войну в Украине.

По информации, Бородай в эфире росТВ разоткровенничался, что он лично привозил из Москвы российскому наемнику Игорю Гиркину (Стрелкову), группа которого весной 2014 года первой появилась в Славянске, значительную сумму валюты.

Так вот, Бородай громогласно заявил, что 40 тысяч долларов Стрелков-Гиркин должен был вложить в "гражданскую войну" на Донбассе. Но бывший патрон "ДНР" "украл" деньги и передал их в Москву родственникам.

Отметим, видео с признаниями Бородая появилось на странице блогера с ником Necro Mancer в Twitter.

"В середине апреля 2014 года я лично привез из Москвы Гиркину в Славянск 40 тыщ баксов на „гражданскую" войну. Игорек же половину закрысил и передал своей маме обратно в Москву. „Хмурый" с „Бесом" подтвердят", — излил душу в ролике Бородай.

Отметим, в комментариях пользователи Сети отметили, что приятно смотреть, "сволочь полощит грязное белье на публике".

#Бородай: в середине апреля 2014 года я лично привёз из Москвы #Гиркин'у в Славянск 40 тыщ баксов на "гражданскую" войну. Игорёк же половину закрысил и передал своей маме обратно в Москву. "Хмурый" с "Бесом" подтвердят https://t.co/jzE4YmEltM #Безлер #Дубинский pic.twitter.com/5fM9Y4pcWP — Necro Mancer (@666_mancer) 21 октября 2019 г.

"Приятно смотреть, как эта сволочь полощит грязное белье на публике. Ещё приятней тыкать этим в рожу поганой вате. Хотя эти тараканы всё оправдают", - отметила некая КитиКет.

"Та вы там пи*арасы все хороши были: что Гиркин, что Бородай, что Захар! Все себе в карманы гребли ублюдки! А теперь сидишь рассказываешь, гнида", - добавил некто под ником Посипак.

"На мой взгляд, эта исповедь была лишней. Любой здравомыслящий человек своё представление о Стрелкове давным-давно сложил", - убеждена Людмила Иваненко.

"Гиркин сейчас несёт такую ахинею,что не только уважение былое,а даже человеческое презрение-это для его характеристики слишком сильное чувство! Мерзавец Стрелков-Гиркин! Тьфу,упырь!", - отметила Людмила Карташова.





Читайте также"Делаем из Киева Берлин образца 43 года": у Гиркина истерика из-за "мокрицы"-Путина и "Зелебубы"Напомним, ранее Игорь Гиркин рассказал, кто капитулирует после отвода войск на Донбассе. По словам Гиркина, ситуация на юго-востоке Украины развивается по сценарию капитуляции ополченцев.

"Такие войны должны заканчиваться чьей-то победой, по-другому не бывает. Поэтому в примирение в Донбассе я верю только с точки зрения того, что будут либо разбиты войска ДНР и ЛНР, либо принуждены к миру киевские ребята. Пока все идет к капитуляции ДНР и ЛНР", — сказал Гиркин.

Гиркин также высказал предположение, что Киев не выполнит обязательства по разведению сил в Донбассе.