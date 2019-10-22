"Дети задыхаются": взбешенная "слуга народа" потребовала министра экологии

Смог в Киеве / facebook.com/Kolomiiets Dmytro

В связи со смогом, который накрыл Киев, в Парламентской фракции Слуга народа забили тревогу. Так, народная избранница Ольга Василевская потребовала отчет от министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

Нардеп напомнила, что экологическая ситуация в Киеве крайне негативно влияет на здоровье детей, приводя к различным заболеваниям дыхательных путей.

"Дети задыхаются от смога, выбросов завода Энергия. Все это приводит к обструктивных бронхитов, аденоидов. Проветрить помещение невозможно. Детские сады не выводят детей на прогулки", - написала Василевская в Facebook.

При этом она указала, что уже обращалась к правоохранительным органам и к правительству для урегулирования ситуации.

"Я отправила десяток запросов и обращений об этом в правоохранительные органы, Кабмин. Вся община уже несколько месяцев бьет в набат относительно нарушения всех экологических норм", - отметила "слуга народа".

В связи со сложившейся ситуацией Василевская потребовала от Оржеля явиться в Раду с отчетом.

"Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Дмитрий Разумков, требую отчет министра Оржеля в Верховной Раде", - подчеркнула нардеп.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине уровень загрязнения воздуха достиг опасных показателей.