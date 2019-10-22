Посол рассказал о последствиях выдачи Цемаха для Украины

МН17 / Фото: Reuters

Следователи до сих пор не завершили следствие в деле о сбитом в небе над Донбассом рейсе МН17. После выдачи Российской Федерации фигуранта дела Владимира Цемаха риторика Нидерландов по отношению к Украине ужесточилась.

По словам украинского посла в Нидерландах Всеволода Чанцева, на сегодня дискуссия по Цемаху исчерпала себя.

"И сегодня мы считаем, что эта дискуссия в принципе исчерпана между Украиной и Нидерландами. Нидерланды направили запрос об аресте Цемаха в Российскую Федерацию, и, поскольку он является гражданином Украины, у РФ нет никаких ограничений на его выдачу. Насколько мне известно, реакции россиян на указанный запрос пока не было", - рассказал дипломат в интервью Укрифнорму.

При этом он напомнил, что Украина активно сотрудничала с Нидерландами в вопросе выдачи Цемаха российской стороне.

Напомним, что основатель исследовательской поисковой сети Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что Москва не сможет опротестовать доказательства по делу о трагедии рейса МН17.