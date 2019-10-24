Украина хочет закупить в Бразилии турбовинтовые штурмовики

Владимир Зеленский и Жаир Болсонару провели встречу в Токио / Фото пресс-службы ОП

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что Украина заинтересована в приобретении бразильской военной авиационной техники. Речь идет о приобретении Киевом самолета Super Tucano и военно-транспортного самолета Embraer KC-390.

"Украина хочет военную авиацию Бразилии. Президент Украины заинтересован в покупке самолета Super Tucano. Министр иностранных дел оценил возможность украинцев приобрести самолет KC-390, военный грузовой корабль производства Бразилии", - написал Болсонару в Twitter.

Лидеры государств встретились 22 октября в Токио, куда они прибыли на интронизацию императора Японии Нарухито. По итогам переговоров пресс-служба ОП сообщила, что в ходе встречи Зеленский предложил Болсонару перезапустить совместный космический проект по использованию космодрома Алкантара.

Один Super Tucano стоит не дороже 20 миллионов долларов / Фото Министерство обороны Бразилии

Напомним, еще в августе делегация Воздушных сил ВС Украины ездила в Бразилию, чтобы оценить возможность приобретения легких турбовинтовых штурмовиков Embraer EBN-314 Super Tucano.

Стоит отметить, что Пентагон закупает легкие турбовинтовые штурмовики Super Tucano бразильской Embraer для для ВВС Афганистана. Один такой самолет стоит не дороже 20 миллионов долларов, а час полета на нем обходится в 500 долларов. Масса полезной нагрузки Super Tucano составляет 1550 кг, а дальность полета при использовании подвесных топливных баков - до 8 часов. Они летают на дозвуковых скоростях, в Латинской Америке их, в основном, используют против преступных сообществ и банд-формирований, не оснащенных современной противовоздушной техникой.

Для взлета и посадки самолета достаточно взлетно-посадочной полосы длиной 900 м. Вооружение EMB-314 содержит 2 пулемета 50-го калибра с 200 патронами каждый, расположенные в крыле. Самолет может также оснащаться ракетами класса "воздух-воздух" типа AIM-9 производства Raytheon, подвесными ракетными контейнерами и обычными или управляемыми бомбами.

Embraer KC-390 - самый большой армейский самолет, разработанный и построенный в южном полушарии. Он предназначен для выполнения широкого круга задач военно-транспортной авиации. Может использоваться для высадки десанта, доставки грузов, совершения дозаправки в воздухе, в поисково-спасательных и гуманитарных операциях, а также в качестве санитарного борта для транспортировки раненых и пострадавших. KC-390 - единственный в своем роде самолет, оснащенный электродистанционной системой управления (ЭДСУ, Fly-by-Wire).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский посетил интронизацию императора Японии Нарухито. После официального мероприятия глава украинского государства провел встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Также Владимир Зеленский провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.