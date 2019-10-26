За решетку на 15 лет: сообщницу боевиков взяли под стражу без права залога в Житомире

В Житомире взяли под стражу сообщницу боевиков "ДНР" / Фото: УНИАН

Правоохранители схватили дончанку, которая сливала боевикам "ДНР" данные разведывательного характера о дислокации и перемещении сил и средств Вооруженных сил Украины на территории Донецкой области.

По информации, Королевский райсуд Житомира принял решение о мере пресечения в отношении жительницы Донецкой области в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

"Установлено, что гражданка Украины, уроженка и жительница Донецкой области, руководствуясь идеологическими мотивами, разделяя взгляды и цели участников террористической организации "Донецкая Народная Республика", с апреля 2019 г. по настоящее время способствовала этой террористической организации", - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Житомирской области.

Добавим, что досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст. 258-3 УК (создание террористической группы или террористической организации) продолжается.

К слову, если вина дончанки будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Читайте также"Роскокаин МИД" помог: "е*нутый" функционер "ДНР" знатно "нюхнул" и заявил о госперевороте в УкраинеНапомним, ранее сообщалось, пособника боевиков задержали в Луганской области. По данным Государственной пограничной службы, жителя Мариуполя остановили в пункте пропуска Меловое

Отмечается, что мужчина пытался попасть на территорию подконтрольную Киеву, потому что разочаровался в общественно-политической ситуации на временно оккупированном Донбассе.

"49-летний уроженец г. Мариуполь рассказал, что летом 2014 года принимал участие в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины на стороне так называемого ополчения в г. Славянск, а именно - осуществлял техническое обслуживание артиллерийского вооружения. Впоследствии в составе 1-й Славянской механизированной бригады ДНР принимал участие в должности старшего офицера батареи в обороне Снежного против ВС Украины, осуществлял организацию системы огня НЗФ, в т.ч. в боях в районе Саур-Могилы", - говорится в сообщении пресс-центра Госпогранслужбы.