Секретарь СНБО Данилов назначен главой Национального центра кибербезопасности

Новый указ президент подписал 25 октября.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового секретаря СНБО Алексея Данилова главой Национального координационного центра кибербезопасности.
Указ №771/2019 о назначении Данилова опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Данилова Алексея Мячеславовича - Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины - руководителем Национального координационного центра кибербезопасности", - сказано в документе от 25 октября.
До него эту должность занимал экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.
Ранее Владимир Зеленский назначил нового советника секретаря СНБО.