"Крысы разбегаются": еще один одиозный соратник Порошенко покинул Украину

Александр Грановский / УНИАН

Бывший народный депутат Александр Грановский, входивший во фракцию Блока Петра Порошенко в Раде 8-го созыва, получил 18 августа этого года въездную израильскую визу категории Алия, дающую право на гражданство.

Сам Грановский не подтвердил и не опроверг получение израильской иммиграционной визы, пишет КyivРost.

"Я не нарушаю украинские законы", - отметил в комментарии журналистам бывший народный избранник.

Сообщается, что виза Алия предназначена только для иммиграции. Как только Грановский появится в аэропорту им. Бен-Гуриона в Тель-Авиве, то он автоматически получает израильское удостоверение личности в соответствии с иммиграционными процедурами Израиля. Его виза позволяет ему иммигрировать до 17 января 2020 года.

По данным СМИ, Грановский покинул Украину 19 августа, то есть на следующий день после получения визы.

Отметим, что новость об отъезде Грановского из Украины вызвала массу комментариев в Сети:

"От так они все и схиляют", "Осінь. Злодії летять у вирій. (Ізраїль)", "Деньги делают все", "Скоро и Порошенко выедет", "Схудал бедный., чтоб не узнали. Вот так все крысы разбегаются", "Огидні пики з оточення жаборилої шоколадної потвори", "Ізраіль не видає-більше ми цю тварь не побачимо", "Так любив Україну, що аж в Ізраїль втік", - комментируют пользователи новость об отъезде Грановского.

Как известно, Грановский проиграл выборы в Раду на 169 избирательном округе в Харькове кандидату от Слуги народа Александру Куницкому.

Напомним, ранее сообщалось о тои, что другой бывший народный депутат 8-го созыва от БПП Игорь Кононенко покинул Украину.