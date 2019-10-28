Президент Янукович: КСУ рассмотрит закон Порошенко

Виктор Янукович / скриншот

Беглому президенту Украины Владимиру Януковичу могут вернуть почетное звание. Так, Большая палата Конституционного суда Украины во вторник, 29 октября, продолжит рассмотрение конституционности лишения Януковича звания главы украинского государства.

В пресс-службе КСУ отметили, что судьи рассмотрят, соответствует ли Конституции Украины закон "О лишении В. Януковича звания Президента Украины", который подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в 2015 году.

Отмечается, что вопрос будут рассматриваться во время закрытой части пленарного заседания.

Стоит отметить, что ранее адвокат Виктор Сердюк заявил, что беглый президент хочет вернуться в Украину.

Напомним, что ранее второй президент Украины Леонид Кучма раскритиковал закон о люстрации и увольнение по этому закону тысяч людей.