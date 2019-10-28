Президент Янукович: КСУ рассмотрит закон Порошенко

КСУ проверит конституционность лишения Виктора Януковича звания президента.
Беглому президенту Украины Владимиру Януковичу могут вернуть почетное звание. Так, Большая палата Конституционного суда Украины во вторник, 29 октября, продолжит рассмотрение конституционности лишения Януковича звания главы украинского государства.
В пресс-службе КСУ отметили, что судьи рассмотрят, соответствует ли Конституции Украины закон "О лишении В. Януковича звания Президента Украины", который подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в 2015 году.
Отмечается, что вопрос будут рассматриваться во время закрытой части пленарного заседания.
Стоит отметить, что ранее адвокат Виктор Сердюк заявил, что беглый президент хочет вернуться в Украину.
Напомним, что ранее второй президент Украины Леонид Кучма раскритиковал закон о люстрации и увольнение по этому закону тысяч людей.