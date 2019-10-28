Дорога в ад: "Штирлиц" рассказал о том, как ВСУ отправили к праотцам юного боевика "ДНР"

Террорист "ДНР" Станислав Засимец / Telegram-канал А. Штефана

На Донбассе в зоне военного конфликта украинскими бойцами был ликвидирован террорист из группировки "ДНР" Станислав Засимец.

Такую информацию опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram волонтер и офицер ВСУ "Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). По его данным, Засимец был ликвидирован в воскресенье, 27 октября.

"Сходил на концерт Кобзона, билет стоил 200 рублей", – прокомментировал Штефан

В базе портала Миротворец Засимец значился как боевик "ДНР". Ему едва минуло 22 года, тем не менее в соцсетях намеренно "прибавлял" себе возраст.

Напомним, ранее Штефан рассказал о том, как СПИД косит ряды боевиков группировки "ДНР".